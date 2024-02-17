Постные морковно-ананасовые кексы

Замешивая тесто для кексов неожиданно вспомнила строчки из, когда-то давно услышанной, частушки: "Ешь морковку, лук и хрен - Будешь как Софи Лорен!" Лук и хрен в ингредиентах отсутствуют, а вот моркови в кексах достаточно.