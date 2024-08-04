Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Чугуеве Харьковской области четырьмя ударами был уничтожен склад с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) и большая группа украинских боевиков.
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