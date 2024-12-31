Южной Корее предрекли "полный крах" в 2025 году из-за Трампа

REUTERS/Cheney Orr 2025 год может выдаться для Южной Кореи еще хуже, чем 2024 год в связи с внутриполитическим кризисом, проблемами в экономике и началом второго президентского срока Дональда Трампа, пишет издание Asia Times в статье "Южная Корея готова к краху в 2025 году".