Силуанов и Собянин обсудили на Мосфинфоруме расширение самостоятельности регионов

Бюджетную политику, инвестиции, самостоятельность регионов и применение искусственного интеллекта обсудили на пленарной сессии Московского финансового форума — 2026.
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