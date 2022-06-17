В Бобруйском районе 26 июня состоится военно-историческая реконструкция.

Военно-историческая реконструкция Бобруйской наступательной операции в рамках проведения военно-патриотического слета ´Бобруйский котел´ состоится 26 июня .
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