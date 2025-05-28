Жилые дома получили повреждения при атаке дронов в Подмосковье

По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 42 дрона в 12 муниципальных образованиях регионаПо информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 42 дрона в 12 муниципальных образованиях региона.
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