Расскажу и покажу Вам, как готовлю очень вкусные и сытные конвертики с вкуснейшей начинкой. Ни чего сложного! Нам понадобится: Лаваши тонкие Фарш мясной (любой, у меня куриный) Лук репчатый Морковь Рис Соль Специи Растительное масло Способ приготовления: Фарш (у меня 800 грамм) с луком обжарить на растительном масле до готовности, в конце жарки посолить по […]