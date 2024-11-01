Экс-министр Кулеба: США предложили Зеленскому подготовить видеозавещание

Власти США были уверены в поражении Украины в вооруженном конфликте с Россией и просили президента Зеленского записать видеозавещание перед началом СВО, рассказал бывший министр иностранных дел страны Кулеба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии