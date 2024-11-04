Одна и та же собака нашлась на тысяче снимков в онлайн-картах

Около месяца назад специалист снимал дороги острова Чукдо для приложения с картами. При осмотре фотографий выяснилось, что результатом работы эксперта стали более тысячи изображений острова с одним и тем же псом на каждом снимке.
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