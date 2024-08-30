Медведев: Украина лишилась почти всех источников дохода

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что на Украине опустошилась казна, у неё почти не осталось источников дохода и поэтому Киев стремится вернуть Донбасс, народ которого он считает чуждым.
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