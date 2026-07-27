Почему кабачки не растут и чем подкормить кусты в разгар лета — простой трюк спасет урожай

Три главные ошибки, из-за которых огородники остаются без овощей. Кабачки 123RF/legion-media.ru Кабачки считаются одной из самых неприхотливых культур на огороде, однако даже опытные дачники нередко сталкиваются с ситуацией, когда кусты покрываются пустоцветами, сбрасывают завязи или дают подгнивающие плоды.
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