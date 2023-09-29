Экономия газа в быту, совместно с экономией воды и электричества способна существенно убавить нагрузку на домашний бюджет Методы достаточно обыкновенные, наивные и в чем то даже тривиальные, однако поведать о их все же стоит.
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