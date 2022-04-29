Все о массаже гуаша

Если вы следите за бьюти-блогами или периодически изучаете онлайн-магазины косметики, то среди прочего, возможно, успели заметить необычный плоский камень «гуаша» для массажа, о котором вы мало знаете и, возможно, не уверены, как его использовать.
Если вы следите за бьюти-блогами или периодически изучаете онлайн-магазины косметики, то среди прочего, возможно, успели заметить необычный плоский камень «гуаша» для массажа, о котором вы мало знаете и, возможно, не уверены, как его использовать.
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