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Все о массаже гуаша

Все о массаже гуаша

Если вы следите за бьюти-блогами или периодически изучаете онлайн-магазины косметики, то среди прочего, возможно, успели заметить необычный плоский камень «гуаша» для массажа, о котором вы мало знаете и, возможно, не уверены, как его использовать.

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