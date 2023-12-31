Сергей Васильев С таким заявлением выступил начальник штаба армии Нидерландов генерал-лейтенант Мартин Вейнен Передайте этому нацисту, что население России помнит голландских укурков на своей территории: Помним что Голландия поставила больше всего добровольцев для Рейха - только за 1941 года добровольцами на военную службу Третьего Рейха записалось 25 000 человек.