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Театр абсурда

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МВФ напомнил Украине о необходимости платить по долгам

Украина в текущем году должна будет выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов, следует из информации на сайте МВФ.

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