В Санкт-Петербургской академии СК России состоялся концерт, посвященный Дню памяти жертв блокады Ленинграда

Студентами Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России под руководством сотрудников Культурного центра Следственного комитета Российской Федерации подготовлен концерт, посвященный Дню памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября.
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