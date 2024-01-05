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Маск заявил, что вторжение в Россию «никогда не было хорошей затеей»

Маск заявил, что вторжение в Россию «никогда не было хорошей затеей»

Американский миллиардер Илон Маск высказался о любом вторжении в Россию. Бизнесмен прокомментировал пост в соцсети X, высмеивающий вторжение войск императора Франции Наполеона Бонапарта в Россию во время Отечественной войны 1812 года.

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