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Георгиев – 2-я звезда матча с «Сиэтлом» (2:3 ОТ): 32 сэйва из 35, 18-е поражение в сезоне при 26 победах

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 32 броска из 35 в матче с «Сиэтлом» (2:3 ОТ) и был признан второй звездой.

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