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Еврейское казачество восстало!

Еврейское казачество восстало!

Разгон израильской полицией митинга евреев-ортодоксов, которые не желают по новому закону служить в ЦАХАЛ и хотят сохранить особый статус в израильском обществе.

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Комментарии
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Юрий Ded
Эко что такой короткий анекдот = еврейское казачество =
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16 час.
Николай Герасименко
&quot;По деревне бегали евреи-казаки и всех пугали своими обрезами...&quot;
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16 час.
В
Владимир
Насчёт своих обрезов, качественно!
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16 час.

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