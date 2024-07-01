Разгон израильской полицией митинга евреев-ортодоксов, которые не желают по новому закону служить в ЦАХАЛ и хотят сохранить особый статус в израильском обществе.
Еврейское казачество восстало!
Комментарии
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Юрий Ded
Эко что такой короткий анекдот = еврейское казачество =
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16 час.
Николай Герасименко
"По деревне бегали евреи-казаки и всех пугали своими обрезами..."
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16 час.
В
Владимир
Насчёт своих обрезов, качественно!
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16 час.
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