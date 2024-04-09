RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 267 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Евгения Гуцул мне понравилась. Красивая девочка. Молодая.  Храни ее Господь, удачи ей!!Гуцул заявила, чт...
  • Юрий Зубрин
    Никто у пиндосов не будет спрашивать разрешения о том ,что и где,кому и как оказывать помощь.Их время безвозвратно уш...Салливан заявил о...
  • Ольга Винокурова
    ЛюблюДва боксёра успок...

Боррель: у Евросоюза не будет общей армии в обозримом будущем

Боррель: у Евросоюза не будет общей армии в обозримом будущем

Евросоюз не сможет в обозримом будущем обзавестись собственной армией, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Будит банда?
Ответить
21 час.
Eduard
А психушки для старичков есть?
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх