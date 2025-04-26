Цены на аренду дач в Подмосковье взлетят: сезонное подорожание до 20%

Эксперты прогнозируют рост аренды загородных домов в Московском регионе до 20% к дачному сезону. Антон Сауков из "Этажи" и Елена Мищенко из "НДВ супермаркет недвижимости" отмечают повышение спроса и сокращение доступных предложений.