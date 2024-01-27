Делегация ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области приняла участие в торжественно-траурных мероприятиях, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады

Сегодня руководители и сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во главе с начальником Главка генерал-лейтенантом полиции Романом Плугиным приняли участие в памятных мероприятиях на Пискаревском мемориальном кладбище, посвященных 80-ой годовщине со Дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады.
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