КХЛ. «Магнитка» забила 5 голов «Куньлуню», «Йокерит» победил «Локомотив», «Сочи» забросил 8 шайб «Адмиралу»

В очередной игровой день в КХЛ «Амур» обыграл «Салават Юлаев» (2:1), «Сибирь» победила «Автомобилист» (3:1), «Динамо» проиграло «Спартаку» (1:4), «Локомотив» уступил «Йокериту» (0:2).

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