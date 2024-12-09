Захвачено пять позиций ВСУ, уничтожено полсотни противников: Минобороны рассказало о подвиге подполковника Тесло

Министерство обороны России рассказало о подвиге Героя России Владимира Тесло, который руководил штурмом лесного массива, где были захвачены пять опорных украинских пунктов и уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ.
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