Хуситы пообещали ответить Израилю на удары по порту Ходейда

Хуситы пообещали ответить на авиаудары ЦАХАЛ по порту Ходейда на западе Йемена Мятежной йеменское движение «Ансар Аллах» пообещало ответить на авиаудары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по порту Ходейда, расположенном на западе страны.