Берия говорил об этом больше 60 лет назад. А как будто о дне сегодняшнем

"финансовые и промышленные магнаты поглощают государственный аппарат в США, прибирают его к рукам миллиардеров." - не перекликается ли это же с нашими миллиардерами у власти?

Юлия Кахичко

А когда был СССР НИКТО не смел посягать на нашу Победу. Вся эта шушера оживилась только после развала СССР, Ну может раньше на 1-2 года, при Горбачёве. А уж Ельцин всё был готов отдать. Да и Хрущёв не сразу решился на свои "откровения".