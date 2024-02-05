Берия говорил об этом больше 60 лет назад. А как будто о дне сегодняшнем Со времён Хрущёва его репутация – предателя народа и своей страны.
Берия говорил об этом больше 60 лет назад. А как будто о дне сегодняшнем
Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
"финансовые и промышленные магнаты поглощают государственный аппарат в США, прибирают его к рукам миллиардеров." - не перекликается ли это же с нашими миллиардерами у власти?
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1 час.
Юлия Кахичко
А когда был СССР НИКТО не смел посягать на нашу Победу. Вся эта шушера оживилась только после развала СССР, Ну может раньше на 1-2 года, при Горбачёве. А уж Ельцин всё был готов отдать. Да и Хрущёв не сразу решился на свои "откровения".
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31 мин.
а
айрат
Пора возродить "тройки" и легендарный СМЕРШ! Для внутренней чистки страны от внутренних врагов России и 5-й колонны врага внутри страны!
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26 мин.
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