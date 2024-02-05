Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 124 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Misha Glusch
    значит мы все делаем правильно...Запад не связывае...
  • айрат
    Пора возродить "тройки"  и легендарный СМЕРШ! Для внутренней чистки  страны от внутренних врагов России и 5-й колонны...Берия говорил об ...
  • Natalija Osminina
    Да пущай учатся. Убедятся в своих нулевых возможностях.Медведев об учени...

Берия говорил об этом больше 60 лет назад. А как будто о дне сегодняшнем

Берия говорил об этом больше 60 лет назад. А как будто о дне сегодняшнем

Берия говорил об этом больше 60 лет назад. А как будто о дне сегодняшнем Со времён Хрущёва его репутация – предателя народа и своей страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БВ
Борис Выдрин
&quot;финансовые и промышленные магнаты поглощают государственный аппарат в США, прибирают его к рукам миллиардеров.&quot; - не перекликается ли это же с нашими  миллиардерами у власти?
Ответить
1 час.
Юлия Кахичко
А когда был СССР НИКТО не смел посягать на нашу Победу. Вся эта шушера оживилась только после развала СССР, Ну может раньше на 1-2 года, при Горбачёве. А уж Ельцин всё был готов отдать. Да и Хрущёв не сразу решился на свои &quot;откровения&quot;.
Ответить
31 мин.
а
айрат
Пора возродить &quot;тройки&quot;  и легендарный СМЕРШ! Для внутренней чистки  страны от внутренних врагов России и 5-й колонны врага внутри страны!
Ответить
26 мин.

Картина дня

наверх