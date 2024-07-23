Lightning Labs хочет улучшить расчеты в стейблкоинах благодаря запуску обновления Taproot Assets

Lightning Labs объявила, что в основной сети была выпущена Taproot Assets v0.4, открывающая возможность выпускать в сети Bitcoin цифровые активы, например стейблкоины, а затем отправлять их через Lightning Network.
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