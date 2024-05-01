Ограничение прав человека

Владимир Крепкий

С этого 1 мая у них право умереть за Зелю .Повторяю для кастрюлеголовых правила изменились,а там живут по правилам(воевать до последнего украинца).этим в открытую говорят воевать будете пока не останутся только русские,а они суетятся со своими паспортами чтоб на Украину обратно не отправили(ну идиоты что возьмёшь)...