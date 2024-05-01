О! Наконец-то пришла новость, которую мы все ждали - моя любимая страна официально отказалась соблюдать Конвенцию о правах человека.
Ограничение прав человека
Комментарии
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В
Василий
Нда, а как же право хохлов на кружевные труселя?
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2 час.
Владимир Крепкий
С этого 1 мая у них право умереть за Зелю .Повторяю для кастрюлеголовых правила изменились,а там живут по правилам(воевать до последнего украинца).этим в открытую говорят воевать будете пока не останутся только русские,а они суетятся со своими паспортами чтоб на Украину обратно не отправили(ну идиоты что возьмёшь)...
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26 мин.
Владимир Крепкий
Такого развода идиотов давно не видел.Сначало им про кружевные труселя,потом про европейцев,затем об контрнаступе,а теперь на мясо отлавливают потому что на них потратились при помощи Зеленского...
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14 мин.
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