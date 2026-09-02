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Ивановские новости

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Сбер запустил витрину «Снова в школу» в своём приложении

Сбер запустил витрину «Снова в школу» в своём приложении

В разделе «Для жизни» мобильного приложения Сбера собраны предложения банка и экосистемы для учёбы, покупок, здоровья и семейного досуга.

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