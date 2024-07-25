Сбербанк помогает клиентам распознать симптомы деменции и вовремя начать лечение

Бесплатные онлайн-тесты на определение когнитивных изменений, которые могут указывать на развитие деменции, теперь доступны в рамках совместного проекта Beber, Сбербанка и благотворительного фонда "Память поколений".
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