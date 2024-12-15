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Парламентская газета

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Донбасс и Новороссия получат субсидии на поддержку сельского хозяйства

Донбасс и Новороссия получат субсидии на поддержку сельского хозяйства

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области со следующего года начнут получать из федерального бюджета субсидии на мероприятия по поддержке сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

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