Донбасс и Новороссия получат субсидии на поддержку сельского хозяйства

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области со следующего года начнут получать из федерального бюджета субсидии на мероприятия по поддержке сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
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