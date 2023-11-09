Тренер Газзаев заявил, что у игрока ЦСКА Файзуллаева хорошие перспективы

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев после победы армейского клуба над "Пари Нижним Новгородом" в 14-м туре Российской премьер-лиги особенно выделил узбекистанского футболиста столичного клуба Аббоса Файзуллаева.
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