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Москва на трое суток приостановит удары по Киеву из-за контактов представителей США

Москва на трое суток приостановит удары по Киеву из-за контактов представителей США

Российский президент Владимир Путин распорядился на три дня прекратить нанесение ударов по Киеву, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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Новый комментарий от пользователя
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Константин Самарин

Что-ж, удары можно перенаправить по другим целям. Киев-то, не смотря на заявления Зеленского, не прекратил удары по России. Значит и ответные удары должны продолжаться. Может, как вариант, нанести их по ж/д тоннелям на границах Украины и соседних стран, по которым идут поставки западного оружия и боеприпасов?