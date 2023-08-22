Фергюсон не хочет завершать карьеру: «##### [к черту] тех, кто этого хочет. Только чемпионское дерьмо!»

«1) Не проводил хороших спаррингов со времен побед над Барбозой и Томпсоном; 2) Я нахожу себя в клетке только тогда, когда дерусь; 3) С начала пандемии все это дерьмо не приносило удовольствия; 4) Раньше я улыбался гораздо шире, когда бился; 5) Я был так занят заботой о других, но не о себе; 6) Теперь я провел границу для тех, кто мне вредит; 7) Структурировал себя, чтобы не повторять ошибок; 8) Нет, я не уйду на пенсию.