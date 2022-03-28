Стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга изменится 1 апреля

С изменения тарифов в Северной столице стартует первый этап транспортной реформы. Участковый и километровый тарифы отменят в Петербурге, благодаря этому горожане смогут сэкономить на поездках в Петергоф, Ломоносов, Зеленогорск, Сестрорецк и Пушкин.