PlayStation Studios прекратила сотрудничество с Kojima Productions; игра Physint перейдет в Microsoft

Издательские права на Physint незамедлительно перешли компании Microsoft. Глава игрового подразделения Xbox подчеркнула, что для Microsoft большая честь поддержать масштабный проект Кодзимы, который призван ломать традиционные рамки жанра.
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