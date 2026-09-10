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Регионы России

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PlayStation Studios прекратила сотрудничество с Kojima Productions; игра Physint перейдет в Microsoft

PlayStation Studios прекратила сотрудничество с Kojima Productions; игра Physint перейдет в Microsoft

Издательские права на Physint незамедлительно перешли компании Microsoft. Глава игрового подразделения Xbox подчеркнула, что для Microsoft большая честь поддержать масштабный проект Кодзимы, который призван ломать традиционные рамки жанра.

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