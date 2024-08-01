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Генерал Милютин и реформа военного образования: почему был неизбежен половинчатый результат

Генерал Милютин и реформа военного образования: почему был неизбежен половинчатый результат

Генерал-адъютант Д. А. Милютин – именно ему армия обязана своими победами, а противникам его реформ – поражениями Николай I – несостоявшийся реформаторВ прошлом материале («На пути к поражению в Крымской войне: причины кризиса русского офицерского корпуса») мы остановились на середине 1850-х, ставших отправной точкой во многом трансформировавших облик России реформ.

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