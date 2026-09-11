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Пятый канал

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ЦИК РФ пригласила для наблюдения на выборах в Госдуму 12 международных миссий

ЦИК РФ пригласила для наблюдения на выборах в Госдуму 12 международных миссий

Для наблюдения за выборами в Государственную думу Центральная избирательная комиссия (ЦИК) пригласили 12 международных миссий.

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