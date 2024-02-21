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ВС РФ в Авдеевке обнаружили брошенную технику США после бегства ВСУ

ВС РФ в Авдеевке обнаружили брошенную технику США после бегства ВСУ

Заместитель командира по вооружению с позывным Клевер из группировки «Центр» рассказал об оставлении противником десятков единиц техники советского и американского производства во время бегства из Авдеевки.

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