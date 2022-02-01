Александр Лукашенко признался, что он «диктатор» и ему «трудно понимать демократию»

Президент Белоруссии за месяц до референдума по конституции обратился к народу и федеральному собранию Валентин АЛФИМОВ Президент Белоруссии за месяц до референдума по конституции обратился к народу и федеральному собранию Фото: REUTERS Он выступал больше 2,5 часа.
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