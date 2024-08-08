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Царьград

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На Ближнем Востоке вновь громко: Израиль ударил по Сирии и Ливану, пострадали гражданские

На Ближнем Востоке вновь громко: Израиль ударил по Сирии и Ливану, пострадали гражданские

Израиль нанёс удары вблизи сирийской военной авиабазы Аль-Шейрат, а также по Ливану. Сообщается о пострадавших.

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