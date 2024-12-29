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Многоженец Сухов рассказал о закрытых сайтах, где сватают девочек-младенцев

Многоженец Сухов рассказал о закрытых сайтах, где сватают девочек-младенцев

В России существует целое сообщество многоженцев, которые среди прочего сватают своих новорождённых детей друг другу, рассказал главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой один из самых обсуждаемых героев интернета последних дней, отец 29 детей, многоженец Иван Сухов.

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