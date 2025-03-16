В Катаре выразили позицию в вопросе урегулирования на Украине

Доха поддерживает все инициативы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в ходе переговоров с зампредом правительства России Денисом Мантуровым заявил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, передает ТАСС.
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