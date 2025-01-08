Театр абсурда
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Театр абсурда

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Другой Трамп

Другой Трамп

Послесловие к пресс-конференции в Мар-а-Лаго По понятным причинам в России из Дональда Трампа в Мар-а-Лаго цитировали в основном то, что связано с Украиной.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Ничего нового, тем более положительного для нас не произойдёт. Просто там в США уже давно идёт деградация всего и им необходима пауза, чтобы сделать осмысление событий последних десятков лет, где они раз за разом теряли контроль за текущими ситуациями, а в это время мировое сообщество наращивало мускулы. Трамп это всё понял и осознал, что эра гегемона подошла к своему логическому концу, а выйти из этой &quot;некрасивой&quot; ситуации с чистым лицом и ясным взором будет тяжело, а по факту даже, если и выйдут, то уже и оружие не поможет потому, как у всех оно имеется, а у России ещё больше и лучше, да и опыт войн с врагами солиднее и побогаче будет. Вот и весь сказ про бодливого бычка!
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