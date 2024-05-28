Trump Asks Judge to Reject Gag Order Request

“Donald Trump’s attorneys asked a federal judge Monday to reject special counsel Jack Smith’s request for a gag order in the classified documents case and to find the federal prosecutors who wrote the request in contempt,” CNN reports.
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