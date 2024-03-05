ВЦИОМ: 80% граждан России придут на выборы

Показатели осведомленности населения о предстоящих выборах составляют 89% — указывают данные опросаПодавляющая часть граждан России (80%) выразили готовность участвовать в голосовании, а три четверти из них — отдать свой голос за действующего президента страны Владимира Путина.
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