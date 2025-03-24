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«Стратегический проект»: Лавров — о создании Большого евразийского партнёрства

«Стратегический проект»: Лавров — о создании Большого евразийского партнёрства

В понедельник, 24 марта, под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялось заседание попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени Александра Михайловича Горчакова.

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