Программный бой: часть НКО переведут на госсерверы в 2024-м

Первые сайты социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) перейдут под госзащиту уже в 2024-м — им будет открыт доступ на государственные платформы «Гособлако» и «Госвеб», которые обеспечивают работу онлайн-порталов ведомств.