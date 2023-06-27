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Программный бой: часть НКО переведут на госсерверы в 2024-м

Программный бой: часть НКО переведут на госсерверы в 2024-м

Первые сайты социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) перейдут под госзащиту уже в 2024-м — им будет открыт доступ на государственные платформы «Гособлако» и «Госвеб», которые обеспечивают работу онлайн-порталов ведомств.

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