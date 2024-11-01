Бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью порталу «Интерия» сравнил главаря киевских неонацистов Зеленского с клиентом психотерапевта, добавив, что он, «прямо скажем, доживает последние дни».
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