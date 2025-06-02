Туристы из Челнов, не выходившие на связь с МЧС, вернулись домой со сплава в Башкирии

Автор: Альбина ШафееваНакануне на единый номер вызова экстренных служб 112 позвонил татарстанец и сообщил, что семья из Челнов — двое взрослых и двое детей — пропала во время сплава в Белорецком районе в Башкортостане.
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